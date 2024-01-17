Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Hengsberg

SAT.1Folge vom 17.01.2024
Familie Hengsberg

Familie HengsbergJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 17.01.2024: Familie Hengsberg

44 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 6

Das Haus von Familie Hensberg aus Dortmund ist eine Großbaustelle: Neben Bad, Ankleidezimmer und Büro muss auch der Kinoraum im Keller hergerichtet werden. Dort will Mama Alex in Zukunft ihre alten Fälle aus den Geisteruntersuchungen anschauen. Die gelernte Friseurin ist leidenschaftliche Geisterjägerin. Stefan würde hier lieber sein Hobby ausleben. Der bekennende BVB-Fan will alles in schwarz-gelb halten. Wer wird sich durchsetzen?

Alle verfügbaren Folgen