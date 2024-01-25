We Are Family!
Folge vom 25.01.2024: Familie Richter
45 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6
Die Auswanderer-Familie Richter lebt auf Teneriffa. Dort geben sie misshandelten Tieren auf ihrer Finca ein neues Zuhause. Doch seit fast zwei Jahren bedrohen Waldbrände die Existenz der Familie. Und langsam wird auch das Wasser knapp ... Die Richters warten vergeblich auf Unterstützung von den Behörden. Kann die Familie Teneriffas größte Krise unbeschadet überstehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1