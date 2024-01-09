We Are Family!
Folge vom 09.01.2024: Familie Bärtl
45 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 6
Partyalarm bei Familie Bärtl im Hunsrück: Mama Marion und Papa Gunnar sind für ihre Feste berühmt-berüchtigt. Jetzt haben sie sich in den Kopf gesetzt in nur zwei Tagen ein spontanes Herbstfest für Freunde und Nachbarn zu organisieren. Das klappt nur, wenn auch die beiden Kinder Julia und Maximilian bei der Planung mithelfen. Doch die sind schon mit dem ersten Auftrag des Vaters völlig überfordert. Und dann beginnt es auch noch in Strömen zu regnen ...
