We Are Family!
Folge vom 21.12.2023: Familie Ostermann
45 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Die Schlagerfamilie Ostermann will für Freunde und Familie einen Weihnachtssong aufnehmen. Doch schon bei der Titelauswahl gibt es Probleme. Und Tochter Romina ist krank. Auch der Rest der Familie ist nicht auf Papa Dirks Profi-Niveau. Die Aufnahme wird für ihn zur Geduldsprobe. Und die Zeit drängt: in 2 Tagen wollen sie den Song bereits Freunden präsentieren. Im perfekt weihnachtlichen Ambiente - versteht sich.
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
