We Are Family!
Folge vom 31.01.2024: Familie Metz
Folge vom 31.01.2024
Shirin (27) und Ilyas (38) Metz werden zum ersten Mal Eltern! Doch wie wird ihr flauschiger Mitbewohner Moschino auf Töchterchen Kylie Rose reagieren? Der kleine Chihuahua hat nämlich ein Problem mit Fremden - und vor allem Kindern. Wird er das neue Rudelmitglied gnadenlos ausbellen und um den wertvollen Schlaf bringen?
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
6
