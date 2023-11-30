We Are Family!
Folge vom 30.11.2023: Familie Wolter (2)
45 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 6
Familie Wolter musste letzten Herbst aus ihrem 150 Quadratmeter großen Mietshaus in Zülpich ausziehen. Nach dieser Umstellung hängt bei ihnen nun der Haussegen schief. Doch die Familie hat eine Idee, wie sie ihren Zusammenhalt wieder stärken kann: Ein weiterer Hund soll ihnen dabei helfen, endlich in der neuen Lebenssituation anzukommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1