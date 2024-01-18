Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Joiko

SAT.1Folge vom 18.01.2024
Familie Joiko

Familie JoikoJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 18.01.2024: Familie Joiko

44 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 6

Die fünfköpfige Familie Joiko tauscht ihre Berliner Mietswohnung gegen den Traum vom Eigenheim in Baden-Württemberg. Bisher haben die Joikos dort weder Haus noch Job. Wenn sie an diesem Wochenende keine Bleibe finden, muss Susann allein mit den Kindern zurück nach Berlin. Die Häusersuche läuft auf Hochtouren. Aber Vorstellung und Wirklichkeit liegen weit auseinander und das Budget und die Auswahl sind begrenzt ...

Alle verfügbaren Folgen