Kampf der Juroren

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 27.02.2026
38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

In dieser Folge treten die Jurymitglieder gegeneinander an. Jedes wird von einem Waffenschmied seiner Wahl repräsentiert. In der ersten Runde zeigen die Auserwählten ihre Fähigkeiten bei der Herstellung eines Messers. In der Finalrunde fertigen sie ein Schwert nach Tradition der westafrikanischen Ida.

Kabel Eins Doku
