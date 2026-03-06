Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Meister und Lehrling

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 11vom 06.03.2026
Meister und Lehrling

Meister und LehrlingJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 11: Meister und Lehrling

41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Heute treten Meisterschmiede gegen ihre Lehrlinge in den Ring. Der Druck spaltet eines der Teams, doch am Ende entscheidet die Jury, welche Schmiede bei der Fertigung eines kongolesischen Nzappa Zap die beste Leistung abliefern.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen