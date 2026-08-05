Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 17: Das Kampilan
38 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Heute fertigen sie ein Jahrhunderte altes philippinisches Schwert namens Kampilan.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC