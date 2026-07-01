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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Cinquedea

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 29.07.2026
Die Cinquedea

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 8: Die Cinquedea

39 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Cinquedea, eine Klingenwaffe mit überbreiter Klinge aus dem spätmittelalterlichen Italien.

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