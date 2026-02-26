Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Talwar

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 04.03.2026
Das Talwar

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 7: Das Talwar

41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen indischen Säbel namens Talwar an.

Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

