Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Shamshir

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 16vom 10.03.2026
Der Shamshir

Der ShamshirJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 16: Der Shamshir

39 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Heute fertigen sie einen persischen Säbel namens Shamshir.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 9 Staffeln und Folgen