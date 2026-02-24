Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 4: Das Makraka
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein afrikanisches Wurfeisen namens Makraka.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC