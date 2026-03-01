Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 18: Das Kipinga
39 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein afrikanisches Wurfeisen namens Kipinga.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC