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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Kachin Dha

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 12vom 06.03.2026
Das Kachin Dha

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 12: Das Kachin Dha

38 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Heute fertigen sie ein burmesisches Schwert namens Kachin Dha.

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