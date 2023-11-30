Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit ZachJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.11.2023: Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit Zach
22 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 6
Lucy ist vom alljährlichen Geburtstagstrubel genervt und spricht einen Zauber, damit ihre Familie vergisst, welcher Tag heute ist. // Als Zach nachsitzen muss, versuchen Rusty und der Rest ihrer Freunde, ihn abzuhärten, um ihn darauf vorzubereiten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon