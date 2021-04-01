Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Staffel 2Folge 10
44 Min.Ab 12

Greg Hanson findet mit Hilfe seines Pferdes in einer alten Scheune eine wertvolle Harley Davidson. Der Blindenhund Buff hat eine gruselige Gabe. Ein Jäger stirbt unter mysteriösen Umständen. Ein rücksichtsloser Forscher erhält seine gerechte Strafe.

