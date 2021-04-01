Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 3

FilmRiseStaffel 2Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 3: Episode 3

45 Min.Ab 12

Ein Mann stirbt durch Polizeigewalt und übt Rache an dem Polizisten, der ihn umgebracht hat. Ein taubstummer Hausmeister ruft um Hilfe. Der Wochenendausflug einer Frau endet mit einem schlimmen Unfall. Martins Vorahnung rettet das Leben einer Kundin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen