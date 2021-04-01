X-Factor: Das Unfassbare
Folge 3: Episode 3
45 Min.Ab 12
Ein Mann stirbt durch Polizeigewalt und übt Rache an dem Polizisten, der ihn umgebracht hat. Ein taubstummer Hausmeister ruft um Hilfe. Der Wochenendausflug einer Frau endet mit einem schlimmen Unfall. Martins Vorahnung rettet das Leben einer Kundin.
X-Factor: Das Unfassbare
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000