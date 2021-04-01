Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 11

FilmRiseStaffel 2Folge 11
Folge 11: Episode 11

45 Min.Ab 12

Das Ehepaar Charles und Gwen Chandler erzählt, wie es vor 22 Jahren durch eine glückliche Fügung dem Tod entkommen ist. Ihre Ringe waren plötzlich verschmolzen, was dazu führte, dass sie ihr Schiff verpassten. Dieses wurde bombardiert und sank.

