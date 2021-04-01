X-Factor: Das Unfassbare
Folge 5: Episode 5
45 Min.Ab 12
Ein verzweifelter Bauer führt nachts ein Fruchtbarkeitsritual auf seinem verdorrten Land durch. Ein Schriftsteller sagt im Jahr 1898 das Schicksal der "Titanic" voraus. Ein Mädchen kann die Zukunft vorhersagen. Das Haus eines Ehepaars ist verhext.
X-Factor: Das Unfassbare
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000