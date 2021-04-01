Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 5

FilmRiseStaffel 2Folge 5
45 Min.Ab 12

Ein verzweifelter Bauer führt nachts ein Fruchtbarkeitsritual auf seinem verdorrten Land durch. Ein Schriftsteller sagt im Jahr 1898 das Schicksal der "Titanic" voraus. Ein Mädchen kann die Zukunft vorhersagen. Das Haus eines Ehepaars ist verhext.

