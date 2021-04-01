X-Factor: Das Unfassbare
Folge 12: Episode 12
45 Min.Ab 12
Vier junge Leute sterben auf einem verfluchten Karussell. Eine Familie wird von einer rotäugigen Kreatur heimgesucht. Der Autohändler Sunny erhält seine gerechte Strafe. Alex wird von einem Geist ausgeraubt. Mysteriöse Graffitis tauchen auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000