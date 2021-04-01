Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 7

FilmRiseStaffel 2Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 7: Episode 7

45 Min.Ab 12

Der Geist der Prinzessin Ferentiti scheint in dem Museum zu spuken, in dem ihr Sarkophag steht. Wachmann Vic Pernell weiht einen neuen Kollegen in alle Geheimnisse des Sicherheitssystems ein. Eine Studentin setzt sich auf das Grab eines Mörders.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen