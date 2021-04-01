X-Factor: Das Unfassbare
Folge 13: Episode 13
44 Min.Ab 12
Ein ominöser Sargverkäufer bewahrt das Ehepaar Nuveau vor dem sicheren Tod in einem Aufzug. Ein Mann trifft auf eine Frau und muss später herausfinden, dass sie bereits lange tot ist. Ein Mann rettet das Leben seines zukünftigen Schwiegervaters.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000