Episode 9

FilmRiseStaffel 2Folge 9
Episode 9Jetzt kostenlos streamen

45 Min.Ab 12

Ein alternder Rockstar erhält durch den Racheakt von zwei Jugendlichen sein Gehör zurück. Zwei ältere Herrschaften auf dem Land halten sich für Zauberer. Eine Frau trifft ihren Traummann nochmal. Der Geist eines Mordopfers findet den Täter.

