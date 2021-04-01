X-Factor: Das Unfassbare
Folge 9: Episode 9
45 Min.Ab 12
Ein alternder Rockstar erhält durch den Racheakt von zwei Jugendlichen sein Gehör zurück. Zwei ältere Herrschaften auf dem Land halten sich für Zauberer. Eine Frau trifft ihren Traummann nochmal. Der Geist eines Mordopfers findet den Täter.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000