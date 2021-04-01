X-Factor: Das Unfassbare
Folge 1: Episode 1
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Angeklagter in einem Mordfall freigesprochen wurde, gesteht er seinem Anwalt die Tat. Dieser ist schockiert, da er seinen Mandanten für unschuldig gehalten hatte. Wenig später verletzt sich der Mörder tödlich mit dem Füller des Anwalts.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000