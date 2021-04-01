Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 6

FilmRiseStaffel 4Folge 6
Episode 6

Folge 6: Episode 6

44 Min.Ab 12

Eine Studentin verteidigt sich eines Nachts gegen einen Angreifer mit gekonnten Karateschlägen. Dies erstaunt sie selbst am meisten, denn sie hat niemals einen Kampfsport erlernt. Ganz im Gegensatz zu ihrer verstorbenen Vormieterin.

