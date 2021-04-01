X-Factor: Das Unfassbare
Folge 10: Episode 10
44 Min.Ab 12
Eine Schriftstellerin erhält mysteriöse Nachrichten von einer geheimnisvollen Toten. Eine Patientin wird durch ein Wunder geheilt. Ein Sohn spürt den Unfall seines Vaters über viele Kilometer hinweg. Ein Gauner wird von einer ominösen Frau gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000