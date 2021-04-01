Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 12

FilmRiseStaffel 4Folge 12
Episode 12

Episode 12Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 12: Episode 12

44 Min.Ab 12

Ein Wissenschaftler glaubt, die Geister von Verstorbenen auf einem Film aufnehmen zu können. Ein Spieler fordert sein Glück am Roulettetisch heraus. Ein altes Modell eines Schädels reagiert auf die Erkrankung einer Patientin und rettet ihr das Leben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen