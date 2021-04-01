Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 5

FilmRiseStaffel 4Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 5: Episode 5

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau stößt im Keller eines fremden Hauses auf ein gruseliges Geheimnis. Ein junger Student wird telepathisch vor einem großen Fehler bewahrt. Ein Oldtimer scheint ein Eigenleben entwickelt zu haben. Der Traum eines Busfahrers rettet Leben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen