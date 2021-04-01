X-Factor: Das Unfassbare
Folge 3: Episode 3
44 Min.Ab 12
Ein junges Paar wird von einem mysteriösen "Schutzengel" in gelber Weste vor einem Killer gerettet. Ein traumatisiertes Kind bricht sein Schweigen. Ein Haus wehrt sich gegen den Verkauf durch einen ruchlosen Immobilienmakler.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000