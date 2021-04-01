X-Factor: Das Unfassbare
Folge 7: Episode 7
44 Min.Ab 12
Ein Kranz wird plötzlich vom Wind gegen die Windschutzscheibe eines Wagens gewirbelt, der von einem flüchtenden Unfallfahrer gefahren wird. Eine herzkranke Frau wird von einem Wassergeist gerettet. Einem Senator erscheint Abraham Lincolns Geist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000