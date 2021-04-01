X-Factor: Das Unfassbare
Folge 4: Episode 4
44 Min.Ab 12
Nach einer Hornhauttransplantation sieht die Patientin die Welt mit den Augen ihrer Organspenderin. Zwei Zwillinge scheinen eine übersinnliche Verbindung zueinander zu haben. Ein Lastwagenfahrer hat eine lebensrettende Erscheinung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000