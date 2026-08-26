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Staffel 14 Folge 5

Biancas mediterranes Meisterwerk: "Das große Backen"-Rezept für "Zitruszauber zum Puzzlen"

Veröffentlicht:

von Joyn-Redaktion

Olivenöl-Boden mit Basilikum-Tränke, Zitronen-Limoncello-Mousse, Zitronen-Basilikum-Crémeux und Pinienkern-Krokant

Bild: Joyn/Claudius Pflug

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.

Die Folge zum Rezept kostenlos auf Joyn streamen

Ganze Folge
Das große Backen

Jahrmarkt-Stimmung im Backzelt

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.08.2026 • 118 Min • Ab 6

Auf die Plätzchen, fertig ... streamen!

Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Bianca

Zutaten Olivenöl-Boden:

  • 6 Eier

  • 220 g Zucker

  • 2 g Salz

  • 175 g Olivenöl

  • 240 g griechischer Joghurt, 2 %

  • 2 Zitronen (Abrieb)

  • 1 TL Vanille, gemahlen

  • 220 g Mehl (405)

  • 40 g Speisestärke

  • 10 g Backpulver

Zutaten Zitronen-Basilikum-Crémeux:

  • 3,5 Blatt Gelatine, weiß, Gold extra

  • 30 g Basilikum, frisch

  • 110 g Zitronensaft

  • 90 g Zucker

  • 40 g Sahne

  • 110 g Eigelb

  • 130 g Butter, kalt

  • Etw. Salz

  • 70 g getrocknete Pomelo, kandiert

Zutaten Zitronen-Limoncello-Mousse:

  • 5 Blatt Gelatine, weiß, Gold extra

  • 45 g Zitronensaft

  • 55 g Limoncello

  • 50 g Zucker

  • 365 g Mascarpone

  • 1 TL Vanille, gemahlen

  • 3 Zitronen (Abrieb)

  • Etw. Salz

  • 250 g Schlagsahne

Zutaten Basilikum-Tränke:

  • 30 g Basilikum, frisch

  • 100 g Milch

  • 2 Zitronen (Abrieb)

Zutaten Pinienkern-Krokant:

  • 64 g Pinienkerne

  • 48 g Zucker

  • 12 g Wasser

  • Etw. Salz

Zutaten Swiss-Meringue-Buttercreme:

  • 262 g Eiweiß (ca. 9 Eier)

  • 322 g Zucker

  • Etw. Salz

  • 700 g Butter, Zimmertemperatur

Zutaten Dekoration:

  • Etw. Lebensmittelgelfarbe: blau, gelb, grün

  • 80 g Fondant, hellgrün

  • 1 Zitrone

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