Staffel 14 Folge 5
Biancas mediterranes Meisterwerk: "Das große Backen"-Rezept für "Zitruszauber zum Puzzlen"
Veröffentlicht:von Joyn-Redaktion
Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.
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Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Bianca
Zutaten Olivenöl-Boden:
6 Eier
220 g Zucker
2 g Salz
175 g Olivenöl
240 g griechischer Joghurt, 2 %
2 Zitronen (Abrieb)
1 TL Vanille, gemahlen
220 g Mehl (405)
40 g Speisestärke
10 g Backpulver
Zutaten Zitronen-Basilikum-Crémeux:
3,5 Blatt Gelatine, weiß, Gold extra
30 g Basilikum, frisch
110 g Zitronensaft
90 g Zucker
40 g Sahne
110 g Eigelb
130 g Butter, kalt
Etw. Salz
70 g getrocknete Pomelo, kandiert
Zutaten Zitronen-Limoncello-Mousse:
5 Blatt Gelatine, weiß, Gold extra
45 g Zitronensaft
55 g Limoncello
50 g Zucker
365 g Mascarpone
1 TL Vanille, gemahlen
3 Zitronen (Abrieb)
Etw. Salz
250 g Schlagsahne
Zutaten Basilikum-Tränke:
30 g Basilikum, frisch
100 g Milch
2 Zitronen (Abrieb)
Zutaten Pinienkern-Krokant:
64 g Pinienkerne
48 g Zucker
12 g Wasser
Etw. Salz
Zutaten Swiss-Meringue-Buttercreme:
262 g Eiweiß (ca. 9 Eier)
322 g Zucker
Etw. Salz
700 g Butter, Zimmertemperatur
Zutaten Dekoration:
Etw. Lebensmittelgelfarbe: blau, gelb, grün
80 g Fondant, hellgrün
1 Zitrone
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