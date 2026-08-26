Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Andre

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Torten-Rezept von Andre

Backzeit: 45 - 50 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Eckige Springform 25 x 25 cm

Für den Schoko-Kaffee-Boden:

Backofen vorheizen. Backform am Boden mit Backpapier auslegen und die Ränder einfetten. Eier mit dem Zucker ca. 5 Minuten hell aufschlagen. Mehl, Backkakao und Backpulver in eine Schüssel sieben. Öl, Vanilleextrakt, Espresso und Milch zur Eimasse einrühren. Die Mehlmischung auf niedriger Stufe löffelweise in die Eimasse einrühren. Teig in die Backform geben und circa 45 – 50 Minuten backen. Stäbchenprobe machen.

Für die Erdnuss-Buttercreme:

Eiweiß und Zucker in einer Schüssel über einem Wasserbad unter Rühren bis auf 60 °C erhitzen. Die Masse steif schlagen. Erst einige Minuten auf kleinerer Stufe, bis die Masse nicht mehr zu warm ist, dann auf hoher Stufe fest schlagen. Butter nun nach und nach zum Eischnee unter Rühren hinzugeben.

Circa 600 g der Buttercreme entnehmen und für die Dekoration beiseitestellen. In die restliche Buttercreme die Erdnussbutter einrühren.

Für das Erdnuss-Soja-Karamellsoße:

Zucker in einen breiten Topf geben und verteilen, bis der Boden mit Zucker ganz bedeckt ist und den Herd auf mittlere Stufe stellen.

Wenn der Zucker geschmolzen ist, die Sahne hinzugeben und alles kräftig verrühren. Danach die Sojasoße hinzugeben und einrühren. Zum Schluss die Erdnüsse grob hacken und in das fertige Karamell mischen. Das fertige Karamell in einen hohen Teller geben und abkühlen lassen.

Für den Waldbeer-Fruchtkern:

Waldbeeren, Vanilleextrakt, 30 g Wasser, Zucker und der Saft aus einer halben Zitrone in einen Topf geben und aufkochen. Mit einem Pürierstab eine homogene Masse erzeugen. Stärke mit 3 EL Wasser mischen und unter Rühren in die Fruchtmasse geben. Alles zusammen kurz aufkochen und auf ein Blech verteilen. Mit Frischhaltefolie abdecken und abkühlen lassen.

Für die Kakao-Tränke:

Milch und Kakao vermischen und kurz erwärmen.

Für die Fertigstellung:

Den abgekühlten Boden in den Maßen 23,6 x 23,6 cm zuschneiden und waagerecht in 3 gleichmäßige Böden schneiden.

Ersten Boden tränken und Erdnuss-Buttercreme auftragen. Mit einem Lineal 9 Vierecke in den Maßen 8 x 8 cm auf der Buttercremeschicht markieren. In jedes Viereck eine Kuhle mit einem Löffel aushüllen. Das Karamell mit einem Spritzbeutel in diese Stellen einfüllen.

Zweiten Tortenboden auflegen, die Schritte wiederholen und anstatt des Karamells, den Fruchtkern einfüllen. Diesen nicht mittig in dem Viereck platzieren, sondern einen kleinen Kreis aushüllen und dort den Fruchtkern mittels Spritzbeutel einspritzen.

Einen Teil der restlichen Erdnuss-Buttercreme mit dem schwarzen Kakao und der Farbpaste schwarz färben. Letzten Boden auflegen und die Torte mit der schwarzen Creme einstreichen.

Kurz kühlstellen und dann die Torte in 9 gleichgroße Vierecke in den Maßen 8 x 8 cm zuschneiden.

Für die Dekoration:

Übrige Erdnuss-Buttercreme orange-braun färben und in einen Spritzbeutel mit einer Grastülle füllen. Die Hälfte der hellen Buttercreme weiß färben und ebenfalls in einen Spritzbeutel mit Mehrlochtülle füllen. Die andere Hälfte der hellen Buttercreme grün färben und einen Beutel mit einer Blatttülle füllen. Schwarze Buttercreme in eine Tülle mit einer kleinen Lochöffnung füllen. In jedes Tortenteil einzeln mit einem Zahnstocher und einer Schablone die Tiger-Konturen einritzen. Dann mit den Cremes das Fell aufspritzen. Für die Quadrate auf denen Nase und Augen abgebildet sein sollen, diese mit dem Fondant modellieren und auflegen. Die Tortenteile außen mit der grünen Buttercreme in Blattoptik dekorieren.