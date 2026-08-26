Staffel 14 Folge 5
"Das große Backen": Das Rezept für Jennys Haselnuss-Puzzle "Puzzle der Liebe"
Veröffentlicht:von Joyn-Redaktion
Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.
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Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Jenny
Zutaten Haselnuss-Boden:
9 Eier
300 g Zucker
340 g Mehl
120 g Haselnüsse, gemahlen
100 g Butter
Zutaten Haselnuss-Ganache:
330 ml Sahne
700 g Vollmilchkuvertüre
150 g Haselnuss-Mus (100%)
1 Prise Salz
Zutaten Karamell-Füllung:
200 g Dulce de Leche
3-4 EL Karamellsauce
50 g Butter
Zutaten Haselnuss-Schoko-Crunch:
100 g Vollmilchkuvertüre
100 g Waffelbruch
100 g Haselnüsse, geröstet & gehackt
Zutaten Haselnusslikör-Tränke:
50 ml Haselnusslikör
50 ml Sahne
Zutaten Kondensmilch-Buttercreme:
625 g Butter
400 g gezuckerte Kondensmilch
1 Prise Salz
Etw. Vanilleextrakt
Zutaten Fertigstellung:
1 kg Fondant, weiß
Zutaten Dekoration:
300 g Blütenpaste, weiß
Etw. flüssige Lebensmittelfarbe, gold
Etw. Perlen, gold
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Torten-Rezept von Jenny
Backzeit: ca. 22 Minuten
Temperatur: 175 °C Umluft
Backform: 2x Backblech 30x40 cm
Für den Haselnuss-Boden:
Den Ofen vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Eier und Zucker in einer Küchenmaschine etwa 8 Minuten sehr schaumig aufschlagen, bis eine helle, stabile Masse entsteht. Das Mehl und gemahlene Haselnüsse mischen und vorsichtig unter die Eiermasse heben. Anschließend die Butter schmelzen und unterrühren. Den Teig gleichmäßig auf die vorbereiteten Bleche streichen (1 cm dick). Die Böden 18 bis 22 Minuten backen und nach der Hälfte der Backzeit die Bleche tauschen. Nach dem Backen sofort vom Blech ziehen, Backpapier entfernen und vollständig auskühlen lassen.
Für die Haselnuss-Ganache:
Die Sahne in einem Topf aufkochen und über die Kuvertüre gießen. Eine Minute stehen lassen, dann von der Mitte aus zu einer glatten Ganache rühren. Haselnuss-Mus und Salz unterrühren. Die Ganache auf einem Teller oder Blech flach verstreichen und leicht anziehen lassen. Eventuell mit Maschine und Sahne homogenisieren.
Für die Karamell-Füllung:
Dulce de Leche mit der Karamellsauce und Butter glattrühren, bis eine streichfähige Creme entsteht.
Für den Haselnuss-Schoko-Crunch:
Die Kuvertüre schmelzen. Waffelbruch und Haselnüsse unterrühren, alles flach auf einem Blech verstreichen und abkühlen lassen. Anschließend grob zerbrechen.
Für die Haselnusslikör-Tränke:
Das Haselnusslikör mit der Sahne vermischen und bereitstellen.
Für die Kondensmilch-Buttercreme:
Die Butter etwa 10 Minuten hell aufschlagen. Die gezuckerte Kondensmilch langsam unter Rühren einlaufen lassen. Salz und Vanilleextrakt zugeben und anschließend auf niedriger Stufe weiterrühren, damit Luftblasen verschwinden.
Für die Fertigstellung:
Aus den Haselnuss-Böden drei Platten von 24 × 24 cm zuschneiden. Den ersten Boden auf eine Kuchenplatte legen, den Tortenrahmen mit Backpapier ausgekleidet umspannen, tränken und mit einer Schicht Haselnuss-Ganache bestreichen. Neun kleine Mulden machen, den Haselnuss-Schoko-Crunch verteilen und die Karamell-Füllung reinspritzen. Den zweiten Boden auflegen und die Schichtung wiederholen. Den dritten Boden tränken, auflegen und leicht andrücken. Die Torte kurz im Gefrierfach stabilisieren. Weißen Fondant dünn ausrollen und die Torte damit einkleiden. Anschließend die Torte mit einem Lineal ausmessen und mit einem Band markieren. Dann in neun gleich große Würfel à 8 × 8 cm schneiden.
Für die Dekoration:
Aus Blütenpaste Blumen, ein großes Herz und Stränge formen und auf der Torte platzieren. Anschließend mit Goldfarbe Akzente setzen. Einige goldene Perlen auf der Torte verteilen.
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