Entscheidung im Backzelt Tränen beim Abschied in Folge 5: Wer muss "Das große Backen" verlassen? Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von Maximilian K. Das große Backen Doppelte Schürzen-Power und ein bitterer Exit: Wer ist raus in Folge 5? Videoclip • 03:14 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Jahrmarkt-Feeling, deftige Klassiker und aufwendige Puzzle-Torten - in der neuen Folge von "Das große Backen" werden die Hobbybäcker:innen weiter gefordert. Bei der Vergabe der roten Schürze gibt es eine Überraschung.

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Jahrmarkt-Stimmung im Backzelt Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.08.2026 • 118 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Ran an den Ofen! Hier findest du alle Rezepte aus "Das große Backen"

Jahrmarkt-Hits im Backzelt In der ersten Aufgabe müssen die Hobbybäcker:innen Jahrmarkt-Klassiker neu interpretieren. Das Backzelt wird zur Festwiese und soll mit den typischen Aromen von Zuckerwatte, Schoko-Äpfeln oder gebrannten Mandeln zum Duften gebracht werden. Jede:r Kandidat:in erfindet ein neues süßes Kleingebäck und muss seine kreative Neuinterpretation in einem "Jahrmarkt"-Stand präsentieren und entsprechend dekorieren. 2,5 Stunden Zeit haben sie dafür. Bianca kann bei dieser Aufgabe die Jury überzeugen und 20 Punkte sammeln. Auch Elli und Andre schneiden mit jeweils 19 Punkten sehr gut ab. Michael landet mit seinen Gebäckstücken und nur sieben Punkten auf dem letzten Platz.

Die "Technische Prüfung": Herzhaftes Handbrot Für die "Technische Prüfung" muss Handbrot gebacken werden. Für den deftigen Weihnachtsmarkt-Klassiker aus Dresden haben die Kandidat:innen nur knappe 90 Minuten Zeit. Die Jury fordert mit Käse und Champignons gefüllte Brot-Quadrate, die aus der Hand gegessen werden können. Der Hefeteig muss fluffig und gleichzeitig stabil sein, Backfarbe und Kruste müssen perfekt sein. Besonders wichtig: Die leckere Füllung darf nicht austreten. Nachdem Michael bei der letzten Prüfung nicht überzeugen konnte, holt er hier 18 Punkte und schneidet damit am besten ab. Anna und Elli sammeln jeweils 14 Punkte. Jenny kann lediglich 13 Punkte und damit die wenigsten bei der "Technischen Prüfung" für sich verbuchen.

Aufwendiges Torten-Puzzle als dritte Aufgabe Bei der letzten Aufgabe wird aus vielen Einzelstücken ein großes Ganzes: Jede:r Bäcker:in sucht sich ein eigenes Motiv aus und backt ein Torten-Puzzle. Dafür müssen neun kleine, eckige Torten hergestellt werden, deren Oberflächen zusammen das Motiv ergeben. Am Anfang steht eine große, rechteckige Torte, die dann in 8 x 8 Zentimeter große Teile zerschnitten wird. So hat das Torten-Puzzle überall den gleichen geschmacklichen Aufbau. Nun muss jedes Stück einzeln als Puzzleteil ausdekoriert werden, wobei sich am Ende ein einheitliches Bild ergeben soll. Für diese aufwendige Aufgabe haben die Bäcker:innen vier Stunden Zeit. Andres und Michaels Puzzle-Torten beeindrucken die Jury am meisten. Beide erhalten 19 Punkte für ihr Gebäckstück. Jenny kann mit 10,5 die wenigsten Punkte dieser Runde sammeln.

Wer sichert sich die rote Schürze? In Folge 5 vom "Großen Backen" gibt es eine große Überraschung: Zwei Kandidat:innen kommen auf die gleiche Endpunktzahl! Völlig verdient erhalten Bianca und Andre die rote Schürze. Andre kann es überhaupt nicht fassen.

Ich bin noch im Schockzustand! Andre

Bianca freut sich über den Tagessieg: "Double-Trouble!" lacht sie glücklich, während sie Arm in Arm mit Andre feiert. Wird die rote Schürze beim nächsten Mal wieder geteilt? Das erfährst du in der neuen Folge am 2. September um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Neue Folge von "Das große Backen": Am 2. September in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 Uhr • Das große Backen Folge 6 Verfügbar auf Joyn 165 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Nach einer schwierigen Woche: Jenny ist raus! Michael und Jenny werden für die finale Entscheidung von Folge 5 nach vorne gebeten. Beide hatten in der Woche Schwierigkeiten mit den Aufgaben und durchlebten Höhen und Tiefen. Nach der Jahrmarkts-Challenge und der "Technischen Prüfung" trennt die beiden nur ein halber Punkt! Da Jenny beim Torten-Puzzle die wenigsten Punkte sammelt, muss sie "Das große Backen" nach dieser Folge verlassen. Die Magdeburgerin findet unter Tränen schöne und emotionale Worte zum Abschied: