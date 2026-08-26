Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Michael

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 22-27 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Rechteck-Backrahmen 26 x 26 cm

Für den Pistazien-Matcha-Boden:

Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Mehl, Backpulver und Matcha-Pulver vermischen und sieben. Pistazienmus und Öl vermengen. Eier mit Zucker, Salz und Honig hell und cremig aufschlagen. Anschließend das Mehl-Gemisch unter Eier-Masse heben. Den Teig in den Backrahmen füllen und auf der mittleren Schiene backen. Stäbchenprobe machen und den Boden anschließend auskühlen lassen.

Für die Mango-Maracuja-Fruchteinlage:

Gelatine für 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Mango- und Maracujapüree in einem Topf vermischen und Zucker und Vanillezucker einrühren. Die Masse kurz erhitzen. Den Topf vom Herd nehmen und die eingeweichte Gelatine darin auflösen. Den Boden eines Backrahmens ca. 26 x 26 cm mit Frischhaltefolie einschlagen und die Fruchtmasse einfüllen. Die Fruchteinlage bis zur weiteren Verwendung ins Tiefkühlfach legen.

Für den weiße Schoko-Shortbread-Pistazien-Crunch:

Die weiße Kuvertüre fein hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Shortbread und Waffelröllchen zerbröseln und mit Pistazienmus, Salz und gehackten Pistazien mischen und in die geschmolzene Kuvertüre einrühren. Die Masse zwischen zwei Backpapieren ca. 5 mm ausrollen und ein 24 x 24 cm großes Rechteck ausschneiden. Die Knusperschicht bis zur weiteren Verwendung ins Tiefkühlfach legen.

Für die Pistazien-Mousse:

Die Gelatine für 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Eier trennen und Eigelbe, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel verrühren. Pistazienmus und Milch in einem Topf vermischen, kurz aufkochen und die Masse unter Rühren vorsichtig in die Eiermasse geben. Alles zurück in den Topf gießen und auf ca. 80 °C erwärmen. Dabei immer weiter rühren, damit das Ei nicht stockt. Den Topf vom Herd ziehen. Die Gelatine ausdrücken und in der Pistaziencreme auflösen. Die Creme im Kühlschrank auf ca. 35 °C abkühlen lassen. Nun die Sahne halb steif schlagen. Eine kleine Menge Sahne unter die Pistaziencreme rühren und so die Massen angleichen. Dann die restliche Schlagsahne unterheben und die Mousse zur Kühlung in den Kühlschrank geben.

Für die Buttercreme:

Die Butter mit einer Prise Salz in der Küchenmaschine für gut 10 Minuten cremig hell aufschlagen. Anschließend langsam die Kondensmilch und Vanilleextrakt in einem dünnen Strahl zur aufgeschlagenen Butter gießen, während die Maschine weiterläuft. Die Buttercreme für etwa weitere 5-10 Minuten schlagen.

Für die Fertigstellung:

Die Backhaut vom Pistazien-Matcha-Boden gerade abschneiden und den Boden auf 23,5 x 23,5 cm zuschneiden. Den Boden waagerecht in 2 gleichmäßige Teile schneiden. Den unteren Teil auf eine Tortenplatte legen und mit dem Maracujasaft tränken. Nun eine dünne Schicht Pistazien-Mousse auftragen und den weiße Schoko-Shortbread-Pistazien-Crunch auflegen. Auf den Crunch nun eine dickere Schicht Pistazien-Mousse auftragen und die Mango-Maracuja-Fruchteinlage darauflegen. Die restliche Pistazien-Mousse auf der Fruchteinlage verteilen und glattstreichen. Eine Seite vom oberen Tortenboden mit Maracujasaft tränken. Die getränkte Seite auf die Pistazien-Mousse legen und leicht andrücken, dabei darauf achten, dass der Boden gerade aufliegt. Die Seiten begradigen. Die Torte für ca. 10 Minuten ins Tiefkühlfach zum Kühlen geben.

Für die Dekoration:

Einen Teil der Buttercreme rosa färben, die Torte damit glatt einstreichen und für ca. 5 Minuten kühlen. Die restliche Buttercreme in 4 Portionen teilen und blau, schwarz, creme und rot einfärben, je in einen Spritzbeutel mit Spritztülle füllen. Nun mit Lineal ein Raster von 8 x 8 cm auf der Torte markieren. Mit einem scharfen Messer die Torten-Quadrate sauber zurechtschneiden und auseinanderziehen. Mit der "Cupcake"-Schablone und einem Zahnstocher die Kontur leicht auf der Oberfläche einzeichnen. Jetzt mit der schwarzen Buttercreme diese Konturen nachziehen. Anschließend die Stücke nach Vorlage der Schablone farbig ausfüllen und mit der Winkelpalette strukturieren. Kleine bunte Streusel auf der Torte verteilen.