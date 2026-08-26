Staffel 14 Folge 5
Deftige Handbrote aus "Das große Backen": Rezept für die "Technische Prüfung" von Christian Hümbs
Veröffentlicht:von Joyn-Redaktion
Hier findest du das Rezept für die "Technische Prüfung" aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.
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Zutatenliste für die "Technische Prüfung"
Zutaten Hefeteig
21 g Hefe, frisch
6 g Zucker
150 ml Wasser
200 g Mehl (405)
50 g Vollkornweizenmehl
5 g Salz
Etwas Mehl (zum Verarbeiten)
Etwas Olivenöl (zum Einfetten der Schüssel)
Ei-Streiche:
1 Ei
Ca. 2 EL Wasser
Zutaten Käse-Champignon-Füllung
65 g Gouda
65 g Mozzarella, gerieben
Etwas Olivenöl
150 g Champignons
1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Zweig Thymian
Etwas dunkler Balsamico
Etwas Salz
Einige Meersalzflocken
Etwas Pfeffer
Etwas Schnittlauch
1 Frühlingszwiebel
Schmand-Topping
Etwas Schnittlauch
100 g Schmand
Etwas Salz
Etwas Pfeffer
Wer kann bei der "Technischen Prüfung" überzeugen?
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Handbrot-Rezept von Christian Hümbs
Backzeit: 80 Minuten
Backform: 1x Backblech
Zubereitung des Hefeteigs
Den Ofen auf 40°C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
Hefe, Zucker und lauwarmes Wasser in der Schüssel der Küchenmaschine verrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Beide Mehlsorten und Salz zur Hefemischung geben und alles für ca. 2 Minuten auf langsamer Stufe in der Küchenmaschine mit dem Knethaken kneten. Dann auf mittlerer Stufe weitere 4-5 Minuten kneten, bis ein homogener, weicher Teig entsteht.
Den Teig aus der Schüssel nehmen, die Arbeitsfläche leicht bemehlen und den Teig darauf mit den Händen zu einer Kugel formen. Eine Metallschüssel mit etwas Olivenöl einfetten, den Teig hineingeben und die Schüssel mit einem feuchten Küchentuch abdecken. Den Teig im warmen Backofen ca. 40-45 Minuten gehen lassen, bis er sein Volumen ca. verdoppelt hat.
Käse-Champignon-Füllung
Den Gouda reiben und mit dem geriebenen Mozzarella vermischen. Die Champignons putzen und vierteln. Die rote Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. Den Thymian hacken und Schnittlauch und Lauchzwiebel in feine Ringe schneiden.
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Champignons scharf anbraten. Geschnittene rote Zwiebel und Knoblauch zugeben und mitbraten. Dann Thymian zugeben alles weiter anbraten.
Die Masse mit Balsamico ablöschen und mit Salz, Meersalzflocken und Pfeffer würzen bzw. abschmecken. Die Champignon-Füllung einreduzieren lassen, dann die Pfanne vom Herd nehmen und Schnittlauch und die Lauchzwiebel dazugeben.
Fertigstellung
Den gegangenen Hefeteig aus dem Ofen nehmen und den Ofen auf 200°C Umluft vorheizen. Den Teig auf der mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche in 5 gleich große Stücke teilen. Alle Stücke rundwirken (von Hand zu Kugeln formen).
Nun einen Teigling nach dem anderen füllen, die Teig-Stücke, an denen gerade nicht gearbeitet wird, mit Folie abdecken. Eine Teig-Kugel nehmen, flachdrücken und rund ausrollen. Dann etwas Käse in die Mitte geben, etwas Champignon-Füllung darauf geben und wieder mit etwas Käse bedecken. Nun die Teig-Ränder hochklappen und zusammendrücken, sodass sich eine gut verschlossene Kugel bildet. So mit allen Teiglingen verfahren, dabei die komplette Füllung aufbrauchen.
Die gefüllten Teig-Kugeln mit der gefalteten Seite nach unten auf dem mit Backpapier belegten Blech nebeneinander platzieren, sodass sie sich berühren und eine Reihe bilden. Die Ei-Streiche verquirlen und mit einem Pinsel etwas davon auf dem Teigkugel-Strang verteilen. Im vorgeheizten Backofen auf der zweiten Schiene von unten ca. 20 Minuten backen, bis die Handbrote goldbraun sind.
Schmand-Topping
Den Schnittlauch fein hacken. Den Schmand mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und den Schnittlauch unterrühren.
Den Schmand in ein Schälchen füllen, mit etwas gehacktem Schnittlauch dekorieren und zusammen mit dem zusammenhängenden Handbrot-Strang servieren.
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