"Das große Backen": Das Rezept für Oxanas süße Puzzle-Torte "Bärenliebe"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Oxana

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Oxanas Torten-Rezept

Backzeit: 20 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backform quadratisch 25x25 cm

Für den Vanille-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und die Backform mit Backtrennspray einsprühen und mit Bäckerstärke einpudern. Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, Backpulver und Salz unterrühren und zum Schluss das Mehl vorsichtig mit dem Löffel unterheben. Den Teig in die Backform umfüllen und im vorgeheizten Backofen backen.

Für die Karamell-Sahne-Creme:

Die kalte Sahne leicht aufschlagen. Die Kondensmilch kochen und löffelweise unter Rühren hinzufügen. Das Puddingpulver unter Rühren einrieseln lassen und etwa 1 Minute weiterschlagen, bis eine feste, cremige Masse entsteht.

Für den Pekannuss-Crunch:

Die Pekannüsse im Ofen bei 160 °C 7 bis 8 Minuten rösten und klein hacken. Den Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen. Dann Butter, Sahne und Salz einrühren und etwas köcheln lassen. Dann die Nüsse unterheben. Anschließend die Masse auf einem Backpapier abkühlen lassen und fein hacken. Die Kuvertüre schmelzen. Die Nuss-Masse in geschmolzener Kuvertüre zusammen mit dem Waffelbruch wälzen.

Für die Karamell-Kugeln

Die gezuckerte Kondensmilch kurz aufkochen, bis sie fester wird. Die Sahne separat aufwärmen und dazugeben. Anschließend die Kuvertüre hinzugeben und schmelzen lassen. Dann die Haselnusspaste dazugeben, verrühren und alles mit einem Stabmixer zu einer Masse pürieren. Die Masse fest werden lassen, zu Kugeln formen und im Gefrierfach durchkühlen lassen. Zuletzt die Kugeln und den Pekannuss-Crunch wälzen.

Für die Schoko-Buttercreme:

Die weiche Butter hell aufschlagen. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und auf 35 bis 40 °C abkühlen lassen. Unter Rühren zur Butter geben und kurz zu einer gleichmäßigen Creme aufschlagen. Anschließend direkt auf die Torte auftragen.

Für die Fertigstellung:

Den Vanille-Biskuit zweimal waagerecht durchschneiden, sodass drei Böden entstehen. Den ersten Boden mit der Karamell-Sahne-Creme bestreichen. In dem zweiten Boden 9 Löcher mit einem Kreis-Ausstecher (jeweils in der Mitte der einzelnen Törtchen) mit dem Durchmesser der Karamell-Kugeln ausstechen. Dann den gelöcherten Boden auf die Creme-Schicht setzen und die Löcher mit den Karamell-Kugeln füllen. Dann eine weitere Schicht Karamell-Sahne-Creme verteilen und den letzten Boden aufsetzen. Anschließend die Überstände abschneiden, sodass ein Quadrat von circa 23×23 cm entsteht. Danach die Seiten und die Oberseite mit Schoko-Buttercreme einstreichen und die Torte kühl stellen.

Für die Dekoration:

Den Fondant etwa 3 mm dick ausrollen und ein Quadrat von 24 × 24 cm ausschneiden. Das Quadrat in 9 gleich große Quadrate von je 8 × 8 cm teilen. Das Motiv von einer Schablone mithilfe eines Prägekugel-Werkzeugs auf den Fondant übertragen und etwas trocknen lassen.

Einen Streifen Fondant circa 3 mm dick ausrollen und entsprechend der Höhe der Torte zuschneiden. Die Seiten der Torte mit dem Fondantstreifen einkleiden. Anschließend die Torte in 9 gleich große Stücke von je 8 × 8 cm schneiden. Das Motiv zuerst mit Pulverfarben und anschließend mit Lebensmittelfarben ausmalen. Danach mit Glanzspray besprühen und etwas trocknen lassen. Anschließend vorsichtig auf jedes Tortenstück legen.