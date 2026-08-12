Hier findest du die "Technische Prüfung" aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die "Technische Prüfung"

Für die Böden

Für die Füllungen

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Zubereitung

Backzeit: 160 Minuten

Backform: 3x Backblech, 1x Backring Ø 22 cm

Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen und zwei Bleche mit Backpapier auslegen.

Blitzblätterteig:

1. Alle Zutaten - außer die Butterwürfel - in der Küchenmaschine mit dem Knethaken kurz verkneten. Dann die kalten Butterwürfel zugeben und kurz unterkneten, die Butter darf aber nicht komplett eingearbeitet werden, der Teig soll nur zusammenhalten und die Butterstückchen müssen noch sichtbar sein!

2. Den Teig zu einem Rechteck formen und in Klarsichtfolie wickeln. Für 10 Minuten im Gefrierfach kühlen.

Mürbteig:

1. Für den Mürbteig Butter, Puderzucker, Ei und Salz in einer Schüssel mit den Knethaken des Handrührgeräts vermengen. Das Mehl und die gemahlenen Mandeln dazugeben und alles zügig zu einem glatten Teig verarbeiten.

2. Den Teig zu einer Kugel formen, flach drücken und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 10 Minuten im Gefrierfach kaltstellen.

3. Den Mürbteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit dem Tortenring einen Kreis von Ø 22 cm ausstechen. Den Teig-Kreis auf ein mit Backpapier belegte Blech legen, mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Backofen auf der mittleren Schiene ca. 8 Minuten goldbraun backen. Dann abkühlen lassen.

Blitzblätterteig tourieren:

1. Nun bekommt der Blitzblätterteig vier doppelte Touren. Dafür den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem länglichen Rechteck ausrollen.

2. 1. Doppelte Tour: Mit einem Pinsel überschüssiges Mehl vom ausgerollten Teig entfernen. Dann die Teig-Platte so ineinander falten, dass 4 Teigschichten übereinander liegen. Den Teig in Frischhaltefolie einschlagen und für 5 Minuten im Gefrierfach ruhen lassen.

3. 2. doppelte Tour: Den Teig um 90° drehen, wieder zu einem länglichen Rechteck ausrollen und die doppelte Tour wiederholen. Den Teig in Frischhaltefolie einschlagen und für 15 Minuten im Gefrierfach ruhen lassen.

4. 3. & 4. doppelte Tour: Den Teig um 90° drehen, zu einem Rechteck ausrollen und eine doppelte Tour geben. Dann direkt wieder um 90° drehen, ausrollen und sofort die vierte doppelte Tour geben. In Frischhaltefolie gewickelt 10 Minuten im Gefrierfach kaltstellen.

Vanille-Chantilly:

1. Die weiße Kuvertüre in ein hohes Gefäß geben. Dann die Sahne mit dem Mark der Vanilleschote, dem Vanillezucker und dem Salz in einem kleinen Topf aufkochen, dann vom Herd nehmen.

2. Die heiße Sahne über die Kuvertüre gießen, kurz schmelzen lassen und dann mit einem Pürierstab zu einer glänzenden Masse mixen. Die kalte Aufschlagsahne unterrühren und die Masse abgedeckt im Kühlschrank kaltstellen.

Zuckerguss:

Puderzucker mit etwas Wasser zu einer glatten, dressierfähigen Masse verrühren.

Pflaumenmus:

Das Mark der Vanilleschote zum Pflaumenmus zufügen und mit Balsamico-Essig abschmecken. Die Masse in einem Topf erhitzen. Anschließend mit Frischhaltefolie abgedeckt zum Abkühlen beiseitestellen.

Blitzblätterteig backen:

1. Den kalten Blitzblätterteig zu einem Rechteck ausrollen. Dieses dann in drei gleichgroße Stücke teilen und jedes Teig-Stück zu einer 30x30 cm großen Platte ausrollen. Zwei Teig-Quadrate direkt auf mit Backpapier belegten Blechen platzieren, mit einer Gabel gründlich stippen, mit Frischhaltefolie abdecken und für 10 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Den dritten Blätterteig-Boden ebenfalls im Kühlschrank verwahren, dieser wird zuletzt gebacken. Dann die ersten zwei Blätterteig-Böden auf mittlerer und unterer Schiene für 25 Minuten goldbraun backen. Nach 15 Minuten die Bleche tauschen und drehen.

2. Sobald die ersten 2 Blätterteig-Böden fertig gebacken sind, diese auf Gittern o.ä. im Gefrierfach abkühlen lassen. Sofort den dritten Boden ebenfalls für 25 Minuten goldbraun backen, auch nach 15 Minuten drehen. Anschließend ca. 5 Minuten im Gefrierfach abkühlen lassen.

Fertigstellung:

1. Aus den zwei bereits abgekühlten Blätterteig-Böden mit Hilfe des Tortenrings und einem kleinen Messer zwei 22 cm große Kreise ausschneiden.

2. Die gekühlte Vanille-Chantilly in der Küchenmaschine kräftig aufschlagen, bis eine stabile Creme entsteht. Den Ring mit Tortenrandfolie auslegen, den Mürbteig-Boden darin platzieren und mit Pflaumenmus bestreichen.

3. Einen Blätterteig-Boden mit der glatten Seite nach oben auflegen und diesen ebenfalls mit Pflaumenmus bestreichen. Vanille-Chantilly darauf glattstreichen. Einen weiteren Blätterteig-Boden mit der glatten Seite nach oben auflegen, Pflaumenmus darauf verteilen und eine Schicht Vanille-Chantilly darauf verstreichen. Die fertig geschichtete Torte für mindestens 5 Minuten im Gefrierfach kaltstellen.

Dekoration:

1. Ring und Folie von der Torte entfernen, die Torte außen mit Vanille-Chantilly glatt einstreichen und auf einer Tortenplatte platzieren

2. Den abgekühlten, dritten Blätterteig-Boden ebenfalls mit Hilfe des Rings und eines Messers zu einem 22 cm großen Kreis ausschneiden. Dann die glatte Seite gleichmäßig mit Pflaumenmus bestreichen.

3. Anschließend den bestrichenen Boden mit Hilfe eines großen Tortenmessers in 12 gleichmäßige (Torten-)Stücke zerteilen. Dabei nicht "sägen", sondern das Messer durch den Boden drücken. Diese Stücke gemeinsam mit Hilfe einer Tortenscheibe ordentlich auf der Oberfläche der Torte platzieren.

4. Abschließend auf den Dekor-Stücken ein paar verschieden große Zuckerguss-Punkte willkürlich verteilt auftragen.