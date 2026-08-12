Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Sandra

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Marzipan-Torten-Rezept von Sandra

Backzeit 55 Minuten (Mohn-Boden) // 35-40 Minuten (Moos-Biskuit)

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze (Mohn-Biskuit) // 175 °C Ober-/ Unterhitze (Moos-Biskuit)

Backform: 2x Backformen Ø 16 cm, 1x Backform Ø 18 cm 2x Backform Ø 20 cm (Mohn-Biskuit) // 2x Springform Ø 20 cm (Moos-Biskuit)

Für den Mohn-Boden:

Zuerst die Böden der Springformen mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eier mit Zucker hell und cremig aufschlagen, bis eine stabile, luftige Masse entsteht, circa 10 Minuten. Das Öl langsam in die aufgeschlagene Eiermasse einrühren und gleichmäßig unterarbeiten. Mehl mit Backpulver und Vanillinzucker sieben. Den Mohn zur gesiebten Mehlmischung geben und sorgfältig vermengen.

Die Mehl-Mohn-Mischung portionsweise vorsichtig unter die Eier-Öl-Masse heben, sodass möglichst viel Luft im Teig erhalten bleibt. Den fertigen Teig auf die zwei vorbereiteten Formen verteilen, die Oberfläche glattstreichen und die Formen leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, um größere Luftblasen zu entfernen. Die Böden im vorgeheizten Ofen goldbraun backen. Mit einem Holzstäbchen prüfen, ob der Teig durchgebacken ist. Nach dem Backen die Böden kurz in der Form abkühlen lassen, dann den Rand lösen und auf ein Kuchengitter stürzen. Vollständig auskühlen lassen.

Für den Moos-Biskuit:

Den Ofen vorheizen. Die Böden der zwei 20 cm Springformen mit Backpapier auslegen. Die Eier trennen.

Eiweiß, Zucker, Honig, Salz sowie hellgrüne Pulverfarbe gemeinsam in eine fettfreie Schüssel geben. Alles zusammen aufschlagen, bis eine stabile, glänzende Masse mit deutlich stehender Spitze entsteht, circa 10 Minuten.

Eigelb für circa 5 Sekunden unterrühren. Mehl, Speisestärke, Vanillinzucker und Backpulver mischen und sieben. In zwei bis drei Portionen vorsichtig unterheben.

Öl in den Teig rühren, anschließend wieder für ein paar Sekunden aufschlagen. Den Teig teilen. Einen Teil mit dunkelgrüner Pulverfarbe intensiver einfärben. Beide Teige abwechselnd in die vorbereitete Springform füllen und backen.

Mit einem Holzstab locker durch die Masse ziehen, sodass ein natürlicher Farbverlauf entsteht. Nicht vollständig vermischen. Für 35 bis 40 Minuten backen und abkühlen lassen.

Für die Marzipan-Mohn-Creme:

Marzipan zerkleinern. 200 g Aufschlagsahne und das Mark der Vanilleschote zusammen mit dem Marzipan langsam erhitzen und dabei rühren, bis sich das Marzipan vollständig aufgelöst hat. Den Mohn einrühren. Die Masse in eine Form geben, mit Klarsichtfolie abdecken und im Kühlschrank vollständig abkühlen lassen. Sobald die Masse abgekühlt ist, die Mascarpone mit der restlichen Sahne, dem Puderzucker und dem Sahnesteif zu einer festen Masse schlagen. Dann die Marzipan-Masse dazu geben, verrühren und mit dem Bittermandel-Aroma abschmecken.

Für das Brombeer-Curd:

Brombeeren mit Zitronensaft und Zucker in einen Topf geben und leicht erwärmen. Anschließend mit einem Handmixer zerkleinern. Einen Teil der Brombeer-Masse abnehmen und mit der Stärke vermengen. Anschließend alles zurück in den Topf geben und so lange erwärmen, bis die Masse eindickt. Sobald die Masse eingedickt ist, die Butter hinzugeben und verrühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die Masse nun in eine Form zum Abkühlen geben, mit Klarsichtfolie bedecken und im Kühlschrank abkühlen lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter so lange aufschlagen, bis eine weiße, fluffige Masse entsteht, circa 10 Minuten. Zwischendurch immer wieder den Rand der Rührschüssel abziehen, damit die Butter gleichmäßig aufgeschlagen wird. Sobald die Butter schön fluffig aufgeschlagen ist, die gezuckerte Kondensmilch dazu geben und erneut aufschlagen, bis alles eine homogene Masse ergibt, circa 5 Minuten.

Für die karamellisierten Mandeln:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Mandeln mit Zucker vermischen und gleichmäßig auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. Anschließend die Mandeln etwa 10 bis 15 Minuten im Ofen rösten und zwischendurch einmal umrühren, bis der Zucker geschmolzen ist und karamellisiert. Danach die Mandeln herausnehmen, voneinander trennen und auf dem Backpapier vollständig auskühlen lassen.

Für die Fertigstellung:

Jeden Mohn-Boden mit der Kuchensäge waagerecht in drei Böden schneiden, sodass insgesamt sechs Böden entstehen. Einen von den drei 20 cm Böden auf 18 cm zuschneiden. Einen 20 cm Boden oben auf den Tortenständer geben und mit Buttercreme bestreichen. Anschließend ein Cakeboard mit 22 cm Durchmesser und einem Loch in der Mitte auf den 20 cm Boden geben und andrücken. Ebenfalls Buttercreme auf das 22 cm Cakeboard geben und einen 22cm Boden darauflegen. Anschließend am äußeren Rand einen Ring aus Buttercreme aufspritzen, damit die Füllung später nicht austritt. In die Mitte die Marzipan-Mohn-Creme geben. Darauf eine Schicht Brombeer-Curd. Darüber eine Handvoll zerkleinerte Mandeln geben und einen weiteren 22 cm Boden geben. Hier auch am äußeren Rand einen Ring aus Buttercreme aufspritzen. Anschließend die Marzipan-Mohn-Creme, das Brombeer-Curd und wieder eine Handvoll zerkleinerte Mandeln. Jetzt auf den gefüllten 22cm Boden einen 20 cm Boden gegeben und genauso füllen wie die ersten Böden. Darauf einen 18 cm Boden als Deckel geben (Schichtung: 20cm Boden, 2x 22 cm Boden, 20cm Boden, 18 cm Boden). Anschließend die Torte rundherum dünn mit Buttercreme einstreichen, um die Krümel zu binden und kaltstellen. Danach erneut einstreichen und kühlstellen.

Für die Rice-Crispie-Masse:

Butter und Marshmallows schmelzen und mit den Rice Crispies vermengen. Sobald die Masse abgekühlt ist, den Stamm des Baumes daraus an der Stange des Tortenständers formen.

Für die Dekoration:

Den Moos-Biskuit so "zerrupfen", sodass kleine Teile daraus entstehen.

Aus verschieden farbigem Fondant und Farbe Äpfel und Blätter herstellen. Mit braunem Fondant Baumrinde an dem Stamm modellieren.

Die obere Torte mit dem zerkleinerten Moos-Biskuit bedecken. Alle vorbereiteten Kleinteile mit etwas Buttercreme an der Torte befestigen, bis die Oberfläche vollständig mit dem Moos Biskuit bedeckt ist und eine Baumkrone entsteht. Dunkelgrüne Pulverfarbe mit etwas Wodka mischen und mithilfe eines Schwamms auf der Baumkrone verteilen, um eine natürlich wirkende, intensivere Grünnuance zu erzielen. Übrig gebliebenes Moos-Biskuit zusätzlich verteilen. Abschließend die fertigen Äpfel am Boden arrangieren.