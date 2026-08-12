Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Elli aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Elli

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Schoko-Torten-Rezept von Elli

Backzeit: 20 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 20 cm

Für den Schoko-Tonka-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Backringe auf ein mit Backpapier belegtes Backofengitter stellen. Eier, Zucker, Salz und geriebene Tonkabohne mindestens 10 Minuten sehr luftig aufschlagen. Die Butter in einem Topf schmelzen. Mehl, Speisestärke, Kakao und Backpulver miteinander vermengen, sieben und vorsichtig unter die Ei-Zucker-Masse heben. Zum Angleichen einen Esslöffel der Masse entnehmen, zur flüssigen Butter geben und gut verrühren. Diese Masse anschließend zurück in die Rührschüssel geben und mit den restlichen Zutaten mithilfe eines Teigschabers behutsam unterheben. Die Masse vorsichtig in die vorbereiteten Formen füllen und im vorgeheizten Backofen backen. Mit der Stäbchenprobe prüfen, ob der Boden durchgebacken ist. Den fertigen Boden drei Minuten in der Form auf einem Kuchenrost abkühlen lassen. Anschließend mit einem Messer vorsichtig am Rand entlangfahren, um den Boden zu lösen, und das Backpapier behutsam abziehen. Die Böden vollständig auskühlen lassen.

Für die Pistazien-Mascarpone-Creme:

Die Aufschlagsahne aufschlagen und bereitstellen. Mascarpone, Puderzucker, Pistazienmus und etwas grüne Lebensmittelfarbe glattrühren. Anschließend die aufgeschlagene Sahne vorsichtig unter die Mascarpone-Creme heben. Die fertige Creme in einen Spritzbeutel füllen und bis zur Weiterverwendung zur Seite legen.

Für die Himbeer-Fruchteinlage:

Das Himbeerpüree in den Topf geben und zum Kochen bringen. Anschließend mit einem Stabmixer pürieren und durch ein Sieb streichen. Das Himbeerpüree zusammen mit dem Zucker und dem Orangenabrieb auf die Herdplatte geben. Den roten Tortenguss und die Speisestärke mit 2 bis 3 Esslöffel kaltem Wasser verrühren und sobald das Himbeerpüree zu kochen beginnt, den Topf vom Herd nehmen und das Stärkegemisch einrühren. Den Topf wieder auf den Herd stellen und die Masse etwas sprudelnd kochen lassen. Zum Schluss den Yuzusaft und den Bitterorangen-Aperitif hinzugeben und alles gut verrühren. Das Himbeerpüree auf einen großen Teller geben, mit Folie luftdicht abdecken und für etwa zehn Minuten kaltstellen. Anschließend im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen.

Für die Schoko-Creme:

Die Vollmilch-Kuvertüre im Wasserbad zum Schmelzen bringen. Die Sahne halbsteif aufschlagen. Zum Angleichen ein Drittel der Sahne unter die geschmolzene Kuvertüre einrühren und anschließend die restliche Sahne vorsichtig mit unterheben. Die Schoko-Creme in einen Spritzbeutel füllen und bis zur Verwendung zur Seite stellen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter cremig rühren, anschließend die gezuckerte Kondensmilch in einem dünnen Strahl sowie Vanilleextrakt einrühren. Einen Teil der Masse in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und den anderen Teil zum Einstreichen der Torte in eine Schüssel abfüllen und zur Seite stellen.

Für den weiße Schoko-Pistazien-Crunch:

Den Backofen auf 130 °C Umluft vorheizen. Eiweiß und Puderzucker mit einem Schneebesen gründlich verrühren, anschließend die weiche Butter hinzufügen und weiter verrühren. Das Mehl, Salz und Vanilleextrakt dazugeben und alles zu einer glatten Masse verrühren. Die Masse mithilfe einer Winkelpalette in einer sehr dünnen, gleichmäßigen Schicht auf eine Silikonbackmatte streichen. Die Matte auf ein Backofengitter legen und etwa 6 bis 8 Minuten backen, bis die gewünschte Knusprigkeit erreicht ist. Die Crêpes Dentelles vollständig auskühlen lassen, anschließend zerbröseln. Kuvertüre schmelzen und zusammen mit den gehackten und gerösteten Pistazien, Pistazienmus und den Crêpes Dentelles vermischen.

Für die Fertigstellung:

Die Schoko-Tonka-Böden in vier Böden schneiden und alle Böden gleichmäßig mit Bitterorangen-Aperitif tränken. Auf zwei der Böden den weißen Schoko-Pistazien-Crunch verteilen.

Einen mit Crunch bestrichenen Boden in den Tortenring einlegen und mit der Kondensmilch-Buttercreme zweimal rundherum einen dicken Isolierrand aufspritzen. Die Hälfte der Schoko-Creme auf den Boden geben.

Dann einen Boden ohne Crunch einlegen, einen Isolierring aufdressieren und mit dem Spritzbeutel die Pistazien-Mascarpone-Creme auf dem Boden verteilen und mit einer Winkelpalette gleichmäßig verstreichen. Die Himbeer-Fruchteinlage auf die Creme geben und glattstreichen. Anschließend erneut eine Schicht Pistazien-Mascarpone-Creme auf die Himbeer-Einlage geben und die Torte für fünf Minuten ins Gefrierfach stellen, damit der Isolierrand fest wird. Die Torte aus dem Gefrierfach holen, den zweiten Boden mit Crunch auflegen und wieder einen doppelten Isolierrand aus Buttercreme aufspritzen. Die restliche Schoko-Creme auf den Boden spritzen und glattstreichen. Den letzten Tortenboden auflegen. Die Torte mit Frischhaltefolie abdecken, einen Tortenring herumlegen und die Torte für 15 Minuten ins Gefrierfach stellen.

Für die Dekoration (Teil 1):

Aus dunkelbeigem Fondant eine Wurst formen, an den Enden öffnen, strukturieren und mit hellbeigem Fondant verschließen. Mit braun gefärbten Markierungen versehen. Für marmorierten Effekt verschiedene Brauntöne verdrehen, ausrollen und ein Vesperbrett mit Schablone ausschneiden, Loch und Randvertiefung einarbeiten und leicht mit Sonnenblumenöl einpinseln. Zusätzlich ein marmoriertes Rechteck mit "Ende"-Beschriftung herstellen. Aus grauem Fondant eine Straße schneiden, weiße Mittelstreifen mit essbarem Kleber aufbringen und aus schwarzem, grauem und weißem Fondant kleine Stein-Kugeln formen und leicht andrücken.

Für das Royal Icing:

Das Eiweiß in eine fettfreie, saubere Schüssel geben und leicht anschlagen. Puderzucker fein sieben, um Klümpchen zu vermeiden, und nach und nach zum Eiweiß geben. Dabei mit einem Handrührgerät verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Zitronensaft hinzufügen, um der Glasur Stabilität und Glanz zu verleihen, und weiter rühren, bis eine dicke, glänzende und spritzfähige Konsistenz erreicht wird. Darauf achten, die Masse nicht zu lange zu schlagen, damit sie nicht zu luftig werden lassen. Die fertige Eiweißspritzglasur sofort in einen Spritzbeutel füllen und unten eine kleine Öffnung einschneiden.

Für die Dekoration (Teil 2):

Mit Spritzglasur eine weiße Straßenrandmarkierung aufspritzen. Buttercreme mit Lebensmittelpastenfarbe in Tannengrün einfärben und in einen Spritzbeutel mit Wiesentülle füllen. Die Torte aus dem Gefrierfach nehmen, Tortenring und Folie entfernen, vollständig mit Buttercreme einstreichen, kurz anfrieren lassen und anschließend ein zweites Mal sauber einstreichen.

Den weißen Fondant ausrollen, die Torte eindecken und glatt anlegen. Links das Brett und die Wurst leicht geschwungen platzieren. Rechts die Straße vom unteren Rand nach oben anbringen, am Ende die Steine aufschichten und das Schild "Ende" daraufsetzen. Zum Schluss entlang der Straße mit der grünen Buttercreme Wiese aufspritzen und einige Steine dekorativ am Rand verteilen.