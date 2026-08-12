Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Kokos-Ananas-Torte von Andre

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Torten-Rezept von Andre

Backzeit: 45-50 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1 x Springform eckig, 25x38 cm

Für den Kokos-Boden:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Boden der Springformen mit Backpapier auslegen und die Ränder einfetten. Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz 5 Minuten cremig schlagen. Öl und Kokosmilch unter die Masse rühren. Mehl mit dem Backpulver mischen und sieben, dann zu der Masse unterrühren. Zuletzt die Kokosraspel unterheben, dann den Teig in die Springform geben und 45 bis 50 Minuten backen.

Für die Kokoslikör-Tränke:

Kokoslikör und Milch vermischen und zur Seite stellen.

Für die Jalapeño-Honig-Buttercreme:

Jalapeños fein hacken und den Großteil der Kerne entfernen. Dann die gehackten Jalapeños mit dem Honig in einem Topf erwärmen, kurz ziehen lassen und dann abkühlen. Die weiche Butter in eine Küchenmaschine geben und circa 5 Minuten hell cremig aufschlagen. Gesiebten Puderzucker, nach und nach unterrühren. Zuletzt den Jalapeño-Honig, Salz und Vanille hinzugeben und alles gut verrühren.

Für die karamellisierte Ananas:

Die Ananas schälen, den Strunk entfernen und dann klein würfeln. Den Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun karamellisieren. Wenn der Zucker sich komplett aufgelöst hat, die Butter einrühren und die Ananas hinzugeben.

Das ganze circa 3 Minuten köcheln lassen und dann den Limettensaft und das Salz hinzugeben. Die Stärke mit dem Wasser glattrühren und unter ständigem Rühren in den Topf hinzugeben, bin die Masse andickt. Die heiße Masse dann zum Abkühlen auf ein mit Backpapier belegtes Blech verstreichen.

Für die Kokos-Crunch:

Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Butter und Salz hinzugeben, sobald der Zucker sich aufgelöst hat und goldbraun ist. In das Karamell dann die Kokoschips geben und alles schnell vermischen. Danach die Masse auf Backpapier verteilen und auskühlen lassen.

Für die weiße Ganache:

Kuvertüre grob hacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne in einem Topf kurz aufkochen lassen und danach über die Schokolade gießen. Schokolade und Sahne verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Frischhaltefolie über die Masse legen und bis zur Verarbeitung bei Seite stellen.

Für die Fertigstellung:

Aus dem abgekühlten Boden 2 Rechtecke mit den Maßen 18x17 cm ausschneiden und diese nochmal waagerecht durchschneiden. Ersten Boden auf eine Tortenplatte legen und mit der Tränke beträufeln. Die Buttercreme in einen Spritzbeutel füllen und einen Isolierrand aufspritzen. Kokoschips zerbröseln und auf den Boden verteilen. Dann eine Schicht Buttercreme auftragen und die Ananasmasse. Den zweiten Tortenboden aufsetzen und zuvor beschriebenen Schritte wiederholen, bis der letzte Tortenboden aufgelegt wird. Die Torte in mit Frischhaltefolie einmal umwickeln und in einen eckigen hohen Backrahmen einspannen. Dann die Torte kaltstellen.

Für die Dekoration:

Die gekühlte Torte mit der Ganache einstreichen und mit einer Winkelpalette glatt einstreichen. Den grünen Fondant ausrollen und die Torte eindecken. Aus dem dunkelgrauen Fondant eine Pfanne mit dem Durchmesser 11 cm am Boden modellieren, sowie den Ofentürgriff mit einer Länge von 13,5 cm. Die Pfanne innen mit silberner Lebensmittelfarbe ausmalen. Aus dem überschüssigen grünen Fondant eine hintere Leiste für den Herd modellieren. Aus dem schwarzen Fondant wird das Ofenfenster in den Maßen 10,5x4 cm und die Herdplatte mit einem Durchmesser von 12,5 cm ausgeschnitten, sowie die Drehknöpfe für den Herd. Aus der schwarzen Blütenpaste den Griff für die Pfanne formen. Den Hund mit dem braunen, weißen und roten Fondant modellieren. Alle Teile an der Torte anbringen und zum Teil mit Lebensmittelkleber befestigen als auch mit Holzspießen und Zahnstochern stabilisieren.