Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Bianca aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Bianca

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Torten-Rezept von Bianca

Backzeit: 25-30 Minuten

Temperatur: 170 °C Umluft

Backform: 2 x Backring Ø 18 cm

Für den Rosmarin-Mandel-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Backringe mit Backpapier einschlagen. Eier, Zucker, Vanillepaste und Prise Salz circa 10 Minuten weiß-schaumig schlagen. Den Rosmarin hacken. Die Butter schmelzen lassen. Nun die Butter und das Rosmarin-Öl und den gehackten Rosmarin bei niedriger Stufe einfließen lassen. Das Mehl und Backpulver über die Masse sieben und mit einem Schneebesen unterheben. Zuletzt die Mandeln ebenfalls unterheben. Den Teig auf die beiden Backringe verteilen und circa 25 bis 30 Minuten backen. Nach der Backzeit 5 Minuten im Ofen auskühlen lassen, danach 10 Minuten außerhalb des Ofens. Nun aus den Backringen nehmen und auf einem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen.

Für die Orangenblüten-Mascarpone-Creme:

Zucker und veganes Sahnestandmittel vermischen. Joghurt, Mascarpone und Schmand schaumig aufschlagen. Zuletzt die Zucker-Sahnestandmittel-Mischung einrieseln lassen und verrühren. Das Orangenblütenwasser und den Abrieb einer Orange unterheben. In einen Spritzbeutel füllen und bis zur weiteren Verwendung kühl stellen.

Für den Orangen-Kompott:

Den Orangensaft in einem Topf erhitzen. Stärke mit Zucker und etwas von dem Orangensaft in einer Schüssel vermengen. Sobald der Orangensaft kocht, das Stärkegemisch unter ständigem Kochen einmischen. Die Orangen filetieren und unter die Masse einheben. Auskühlen lassen und in einen Spritzbeutel geben.

Für den Blutorangen-Kompott:

Den Blutorangensaft in einem Topf erhitzen. Stärke mit Zucker und etwas von dem Orangensaft in einer Schüssel vermengen. Sobald der Blutorangensaft kocht, das Stärkegemisch unter ständigem Kochen einmischen. Die Blutorangen filetieren und unter die Masse einheben. Auskühlen lassen und in einen Spritzbeutel geben.

Für den Kakaonibs-Crunch:

Die Kakaonibs in einer Pfanne anrösten. Auf einen Teller geben und vollständig auskühlen lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die zimmerwarme Butter auf höchster Stufe in der Küchenmaschine ca. 10 Minuten schaumig weiß schlagen. Danach in einem dünnen Strahl die gezuckerte Kondensmilch, sowie das Vanillearoma dazugeben. Weitere 7 Minuten auf höchster Stufe rühren. Danach die Creme auf niedrigster Stufe weitere 20 Minuten geschmeidig rühren.

Für die Tränke:

Die Rosmarinnadeln abzupfen, fein hacken, mit der Milch aufkochen und circa 20 Minuten ziehen lassen. Absieben und in eine Dosierflasche geben.

Für die Fertigstellung:

Die beiden Böden jeweils einmal teilen, sodass man 4 Böden hat. Den ersten Boden auf eine Tortenplatte setzen und mit der Tränke tränken. Nun mit der Buttercreme einen Isolierring spritzen. Dann von außen nach innen in Ringen aufdressieren. Zunächst einen Ring Orangenblüten-Mascarpone-Creme, dann einen Ring Orangen-Kompott, wieder einen Ring Orangenblüten-Mascarpone-Creme, dann einen Ring Blutorangen-Kompott und zuletzt in die Mitte wieder die Orangenblüten-Mascarpone-Creme. Darüber die Kakaonibs verteilen. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen und mit einem Boden abschließen.

Tortenrandfolie und einen Tortenring um die Torte spannen und für circa 15 Minuten in das Gefrierfach geben. Nach der Kühlzeit die Folie und den Ring abnehmen und eine Krümelschicht auf die Torte auftragen. 10 Minuten kühl stellen.

Für die Dekoration:

Die restliche Buttercreme bis auf einen kleinen Teil in drei Teile aufteilen und in Rot, Orange und Gelb färben. Auf der Torte unten die rote Buttercreme, in der Mitte die orangene und oben die gelbe Buttercreme auftragen, mit einer Winkelpalette die Übergänge etwas verwischen. Nun mit einer Palette glattziehen, sodass ein Ombré Look entsteht. Für die Struktur mit einem Pinsel um die Torte streichen. Ein Loch in die Torte schneiden und mit weißer Buttercreme auskleiden. Die Torte kurz in das Gefrierfach geben. Mit der Modellierschokolade einen Mund um das Loch modellieren und innen mit Gold ausmalen. Die Lippen erst mit goldener Puderlebensmittelfarbe gemischt mit etwas Alkohol bemalen. Am inneren Rand die Lippen mit etwas orangener Puderlebensmittelfarbe schattieren. Den weißen Kandis in einen Gefrierbeutel geben und einige Tropfen gold-glitzer Lebensmittelgelfarbe dazugeben und schütteln. Den Kandis in dem Loch und darunter anbringen. Den goldenen Cake Drip an dem Loch und herum anbringen.

Isomalt in einem Topf auf circa 180 Grad erhitzen. Derweil einen runden Ausstecher von 11,5 cm einölen und auf eine Silikonmatte platzieren. Mit einem Band aus Alufolie einen Halbkreis abteilen. Zwei Zahnstocher unten platzieren. Mit diesen kann man die Sonne später in die Torte stecken. Das etwas abgekühlte Isomalt in die Form gießen und gelbe und orangene Lebensmittelfarbe drauftropfen und mit einem Zahnstocher marmorieren. Etwas anziehen lassen. Den runden Ausstecher entfernen und mit Hilfe eines Zahnstochers Strahlen ziehen. Die Sonne komplett auskühlen lassen. Sobald sie ausgekühlt ist mit goldener Lebensmittelgelfarbe bemalen. Zuletzt die Sonne auf der Torte anbringen.