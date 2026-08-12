Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Michael

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 20-35 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 20 cm, 1x Backring Ø 18 cm

Für den Schoko-Schwarzbier-Boden:

Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Die Backringe mit Backpapier einschlagen. Das Bier in einen Topf füllen, Butter in kleinen Stücken und Zucker hinzugeben und alles auf mittlerer Stufe erhitzen, bis alles geschmolzen ist. Den Topf vom Herd nehmen und Kakao einrühren, bis sich der Kakao aufgelöst hat. Die Mischung lauwarm abkühlen lassen. Dann Schmand mit Eiern und Vanilleextrakt verquirlen, dann die Butter-Kakao-Mischung langsam unter ständigem Rühren zugießen. Mehl mit Backpulver und Salz vermischen und zum restlichen Teig geben, alles gut verrühren. Den Teig auf die vorbereiteten Backformen aufteilen und im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene backen. Die Ø 18 cm circa 20 bis 22 Minuten, die Ø 20 cm circa 33 bis 35 Minuten. Stäbchenprobe machen und den Boden auskühlen lassen.

Für die Sahnelikör-Buttercreme:

Die weiche Butter circa 8 Minuten cremig schlagen. Eiweiß mit Zucker und Vanillezucker in einer hitzebeständigen Schüssel verrühren. Die Eiweiß-Zucker-Masse über einem Wasserbad unter ständigem Rühren auf circa 65 °C erwärmen. Die Masse sollte etwas angedickt sein und der Zucker sich komplett aufgelöst haben. Anschließend mit einem Handrührgerät die Eiweiß-Masse auf hoher Stufe circa 8 bis 12 Minuten aufschlagen. Am Ende sollte die Masse circa 24 bis 27 °C haben, steif sein und an Volumen gewonnen haben. Die Eiweiß-Masse nach und nach unter ständigem Rühren in die Butter einarbeiten, bis eine glatte, homogene Buttercreme entsteht. Die Buttercreme mit Sahnelikör aromatisieren. Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Tülle Ø 15 mm füllen und beiseitelegen.

Für das Erdnuss-Salzkaramell:

Den Zucker in einen großen Topf geben und bei kleiner bis mittler Hitze zu bernsteinfarbenem Karamell schmelzen. Um Klumpenbildung vorzubeugen, die Sahne mit dem Vanilleextrakt in einem separaten Topf erwärmen. Sobald das Karamell die richtige Farbe hat, die warme Sahne dazu gießen. Sorgfältig rühren und circa 1 Minute köcheln lassen. Nun das Salz einrühren und den Topf vom Herd nehmen. Die Butter stückchenweise in kleinen Portionen nach und nach in das Karamell mischen, bis die Masse schön, glatt und homogen ist. Zum Schluss die Erdnüsse hinzugeben, kurz vermengen und auskühlen lassen. Karamell in einen Spritzbeutel ohne Tülle füllen.

Für das Honeycomb:

Eine hitzebeständige eckige Schüssel (circa 25 x 15 x 10 cm) mit Backpapier auskleiden. Zucker, Honig, Glukosesirup und Wasser in einem hohen Topf aufkochen (Thermometer benutzen). Wenn die Mischung 150 °C erreicht hat, das Backpulver hinzugeben und zügig mit einem Schneebesen gut verrühren, bis die Masse eine goldene Farbe bekommt. Jetzt schnell (Masse wird sehr schnell fest!) die heiße Masse in die vorbereitete Schüssel füllen und die Masse circa 1 Stunde auskühlen lassen.

Für die Fertigstellung:

Die Ø 20 cm Böden mit einer Tortenbodensäge in 4 gleichmäßige Teile schneiden. Den Ø 18 cm Boden in 2 gleichmäßige Teile schneiden und mit dem Ø 16 cm Backring ausstechen.

Einen kleinen Boden auf die Tortenplatte legen und eine spiralförmige Schicht Buttercreme auftragen. Nun das Erdnuss-Salzkaramell großzügig, ebenfalls spiralförmig aufspritzen. Anschließend mit 4 großen Böden gleichermaßen verfahren. Als letztes kommt wieder ein kleiner Boden. Die Torte grade ausrichten und für circa 30 bis 45 Minuten in den Schockfroster geben. Wenn die Torte ausreichend gekühlt und fest ist, mit einem Messer einen Kreis Ø 13 cm auf den obersten Boden einritzen. Von dieser Markierung nun schräg zum 1. Großen Tortenboden grob vorschnitzen. Ebenso bei dem unteren Teil der Torte. Hier vom letzten Tortenboden schräg zum untersten Boden grob vorschnitzen. Nun die Torte in "Topf-Form" schnitzen. Ist die gewünschte Form erreicht, die Torte mit einer dünnen Schicht Buttercreme einstreichen und kurz kühlen. Eine zweite Schicht Buttercreme auftragen, glattziehen und erneut kühlen.

Für die Dekoration:

Die Torte mit schwarzem Fondant vollständig eindecken, Luftblasen ausarbeiten und den Überschuss entfernen. Etwas Buttercreme auftragen, den finalen Tortenteller mittig aufsetzen und die Torte stürzen. Anschließend den Fondantrand sauber abschneiden.

Für den Topfrand aus schwarzem Fondant einen dicken Strang formen, leicht eindrücken und mit Lebensmittelkleber am oberen Rand befestigen. Für die Henkel zwei dünnere Stränge formen, in Form bringen, mit Fondant-Schnallen versehen und gegenüberliegend an der Torte befestigen. Schnallen mit kleinen Details aus grauem Fondant ergänzen. Den gesamten Topf mit schwarzer Lebensmittelfarbe für Glanz überziehen. Zum Schluss das Honeycomb grob zerkleinern, mit Goldpuder schütteln und die goldenen Stücke dekorativ im Topf platzieren.