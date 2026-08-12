Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Anna

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Espresso-Torten-Rezept von Anna

Backzeit: 40 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backring Ø 20cm, Höhe 10 cm

Für den Kakao-Espresso-Boden:

Den Backring mit Backpapier einschlagen und auf ein Gitter geben. Den Ofen auf 190 °C vorheizen.

Den Espresso kochen. Die Eier mit dem Zucker, dem Vanillezucker und 2 EL Espresso in der Küchenmaschine bei mittlerer Stufe hell aufschlagen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Dann das Mehl und den Kakao über die aufgeschlagenen Eier sieben und vorsichtig unterheben. Die Masse in den Backring geben und den Boden circa 40 Minuten backen. Anschließend den Boden aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen, aus der Form holen und weiter abkühlen lassen. 4 gleichgroße Böden schneiden. Dann die Böden mit den 100 ml Espresso tränken.

Für die Espresso-Tränke:

Die geschnittenen Böden mit dem Espresso tränken.

Für das Limoncello-Curd:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zucker, Zitronenabrieb, Eigelbe, Limoncello und Zitronensaft in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze leicht aufkochen. Den Topf vom Herd nehmen und die Gelatine in die heiße Masse rühren. Nun die Butter in Stücken einrühren und mit einem Stabmixer emulgieren. Die Masse durch ein Sieb geben, auf einen Teller geben, abdecken und im Kühlschrank fest werden lassen.

Für den Pangiallo-Romano-Crunch:

Zitronenabrieb, Orangenabrieb, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Walnüsse und Rosinen zusammen in eine Schüssel geben. Die Kuvertüre schmelzen und zu den Nüssen geben, anschließend alles miteinander vermengen. Den Honig ebenfalls hinzugeben und unterheben. Nun das Mehl hinzufügen und alles zu einem flachen Klumpen formen. Diesen im Kühlschrank abkühlen und fest werden lassen. Anschließend den Crunch kleinhacken.

Für die Vanille-Mascarpone-Creme:

Mascarpone mit der Sahne, dem Vanillearoma, dem Vanillemark sowie dem Puderzucker und Vanillezucker in der Küchenmaschine vorsichtig cremig schlagen. Dann die Creme in einen Spritzbeutel geben.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter circa 20 Minuten weiß aufschlagen. Dann die Kondensmilch hinzugeben und die Creme nochmal 7 Minuten aufschlagen. Die Creme in zwei Portionen teilen. Eine Portion der Buttercreme blau einfärben.

Für die Fertigstellung:

Einen Kakao-Espresso-Boden auf ein Cakeboard legen. Einen verstellbaren Backring mit Tortenfolie um den Boden geben. Etwas von der Vanille-Mascarpone-Creme auf den Boden spritzen, den Crunch aufstreuen und glattstreichen. Einen zweiten Boden auf die Creme geben und leicht festdrücken. Auf den Boden eine dünne Vanille-Mascarpone-Cremeschicht geben sowie entlang des Randes einen Kondensmilch-Buttercremering spritzen. Nun das Limoncello-Curd in die Mitte geben und glattstreichen. Einen weiteren Boden auf die Creme geben und leicht andrücken. Die restliche Vanille-Mascarpone-Creme auf den Boden geben, den restlichen Crunch darauf streuen und glattstreichen. Den letzten Boden auf die Creme geben. Die Torte anschließend in das Gefrierfach geben, damit die Creme fest wird.

Für die Dekoration:

Die Torte vorsichtig aus dem Backring lösen und die Folie entfernen. Eine Rampe aus der Torte schneiden und diese anschließend vor die Vorderseite der Torte setzen, sodass eine Straße entsteht. Die blaue Buttercreme in einen Spritzbeutel geben, auf das Äußere der Torte spritzen und eine Krümelschicht glattstreichen, anschließend die Torte kühlen. Auf die kalte Krümelschicht eine weitere Schicht Buttercreme geben und glattstreichen. Die Torte anschließend in den Kühlschrank oder Gefrierfach geben, damit die Buttercreme fest wird.

Aus verschiedenfarbiger Blütenpaste eine Vespa, Tomaten, Wegweiser, Zitronen, Italien-Flagge, Wolken, Weinflasche modellieren und beschriften/bemalen.

Die schwarze Blütenpaste ausrollen und damit das Cakeboard auskleiden, auf das später die Torte gesetzt wird. Aus der restlichen schwarzen Blütenpaste passend zur Rampe eine Straße schneiden. Mit der weißen Buttercreme die Streifen auf die Straße spritzen. Einen Teil der weißen Buttercreme grün färben, in einen Spritzbeutel mit Grastülle geben und damit Gras auf die Torte spritzen. Die Dekoelemente auf die Torte setzen. Die Torte auf das eingekleidete Cakeboard setzen.