Zum 100. Mal! "Das große Backen" 2026: Wer ist raus in Folge 3? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Das große Backen Pide, Pannen und ein bitterer Abschied: Wer ist raus in Folge 3? Videoclip • 03:17 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Nach dem Jubiläum der 100. Folge in der vergangenen Woche, geht es nun bei "Das große Backen" herkömmlich weiter - nach den drei Challenges stellt sich die Frage: Wer erhält die rote Schürze als Bäcker:in der Woche, wer muss die Show verlassen? Am Ende trifft es eine Hobbybäckerin.

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Herzhafte, friesische und sprichwörtliche Gebäcke Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.08.2026 • 119 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Wie von der SAT.1-Show gewohnt, durften sich die 10 verbliebenen Kandidat:innen auch in Folge 3 auf knifflige Back-Challenges freuen. Moderatorin Enie van de Meiklokjes sowie die Juror:innen Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt gaben die Challenges vor und verteilten am Ende die Punkte.

Neu: Alle Rezepte aus "Das große Backen" 2026 findest du auf Joyn Fans haben schon lange darauf gewartet - jetzt zur 14. Staffel können die köstlichen Kreationen aus den einzelnen Folgen zu Hause ausprobiert werden. Alle Rezepte von "Das große Backen" 2026 findest du hier bei "Behind The Screens".

Erste Aufgabe bei "Das große Backen": Pide, statt Torte In dieser Aufgabe wird es herzhaft: Die Hobbybäcker:innen stellen kreativ gefüllte deftige Pide-Brote her. Die Kandidat:innen müssen die Jury mit einer herzhaften Füllung nach Wahl überzeugen. Neben dem Geschmack muss auch die klassische offene Schiffchen-Form und die Backfarbe gelingen. Es wird eine große Pide pro Person präsentiert. Dazu soll ein passender Dip gereicht werden. Diese erste Aufgabe meistern Anna (20 Punkte), Oxana (19,5), Kayahan und Andre (je 19 Punkte). Die wenigsten Punkte erhält Janina (12).

Technische Prüfung: Friesentorte à la Christian Hümbs In der technischen Prüfung geht es immer um das Überprüfen der technischen Fähigkeiten der Bäcker:innen. Die Jury wünscht sich eine Friesentorte - nach einem Rezept von Christian Hümbs. Dabei handelt es sich um einen aufwändigen Torten-Klassiker aus dem Norden (Nordfriesland). Dafür haben die Hobby-Bäcker:innen lediglich 150 Minuten Zeit. Klassischerweise wird einer der Blätterteigböden akkurat in Dreiecke geschnitten und als Stückgarnierung oben aufgelegt. Schaffen die Bäcker:innen alle Vorgaben in der kurzen Zeit? Bei dieser Challenge punkten Sandra (18), Oxana (16), Kayahan (13,5) am meisten, die wenigsten Punkte erhält Michael (8,5).

Dritte Aufgabe: Sprichwörter als Torte Reden ist Silber, Backen ist Gold - oder so ähnlich? In der dritten Aufgabe werden Sprichwörter in Tortenform gebacken. Jede:r Kandidat:in wählt ein allseits bekanntes deutsches Sprichwort aus und stellt dieses als 3D- oder Motiv-Torte dar. Gefordert wird eine kreative, humorvolle Umsetzung, bei der das Sprichwort allein durch Optik und Gestaltung sofort erkennbar wird. Die Bäcker:innen haben für diese Aufgabe vier Stunden Zeit. Die besondere Herausforderung: Die Jury muss in der Verkostung raten, welcher Spruch dargestellt wird. Damit Jury und Zuschauende mitraten können, wird das gewählte Sprichwort vor der Verkostung nicht erwähnt. Mögliche Beispiele waren: Der frühe Vogel fängt den Wurm

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei

Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach

Auch ein blindes Huhn fängt mal ein Korn

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Dahin, wo der Pfeffer wächst In dieser dritten Runde konnten Anna (20), Oxana (19) Michael und Jenny (je 18) die meisten Punkte abräumen, die wenigsten erhielten Andre und Janina (je 15). Doch welches Punkte-Gesamtbild ergab sich aus den drei Runden?

Im Video: Bäcker-Frust bei der technischen Prüfung Videoclip Das große Backen Friesenfrust: Panzerkeks statt nordischem Klassiker? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Der Tagessieg geht an ... Nachdem in dieser Woche Oxana in fast allen drei Aufgaben die meisten Punkte gesammelt hat, konnte sie am Ende triumphieren und die rote Schürze als Tagessiegerin ergattern. Bianca über gab sie ihr anstandslos. Ob sie ihren Schürzen-Schatz in der kommenden Woche wieder zurück "erbacken" kann? Das siehst du in der nächsten Folge, am 19. August 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Neue Folge: Am 19. August in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 19.08. 20:15 Uhr • Das große Backen Folge 4 Verfügbar auf Joyn 165 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen