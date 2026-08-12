Hier findest du das Rezept zur Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Janina aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 3 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Sprichwörter zum Naschen" von Janina

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Torten-Rezept von Janina

Backzeit: 35-40 Minuten (Haselnuss-Boden) // 8 Minuten (Glückskeks)

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze (Haselnuss-Boden) // 180 °C Ober-/Unterhitze (Glückskeks)

Backform: 2x Backring Ø 20 cm (Haselnuss-Boden) // 1x Backblech (Glückskeks)

Für den Haselnuss-Boden:

Den Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Haselnüsse fein mahlen und in einer beschichteten Pfanne ohne Öl rösten. Parallel die Eier mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt etwa fünf Minuten cremig schlagen. Bei niedriger Geschwindigkeit Öl und Buttermilch unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, in die Ei-Zucker-Masse sieben und die abgekühlten Haselnüsse unterheben. Den Teig in zwei mit Backpapier vorbereitete Backringe füllen und im vorgeheizten Backofen 35 bis 40 Minuten backen.

Für die Kaffee-Tränke:

Den Kaffee frisch zubereiten und abkühlen lassen. Anschließend Zucker und Sirup unterrühren.

Für die Vanille-Kaffee-Creme:

Den Instantkaffee mit dem Wasser anmischen und Vanilleextrakt und Puderzucker im heißen Kaffee auflösen. Den Mascarpone glattrühren und anschließend die Kaffee-Masse unterheben. Die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen und vorsichtig unter die Masse heben. Alles in einen Spritzbeutel ohne Tülle füllen.

Für den Haselnuss-Krokant:

Die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Öl rösten und anschließend abkühlen lassen. Den Zucker und braunen Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen, dabei nicht rühren, bis er eine goldene Farbe erreicht. Eine Prise Salz und die gerösteten Haselnüsse hinzufügen und alles schnell vermengen. Die Masse auf ein Backpapier geben und grob verstreichen. Nach dem Abkühlen mit einem Nudelholz klein schlagen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter etwa 10 Minuten bei mittlerer Stufe weiß-cremig schlagen. Anschließend die gezuckerte Kondensmilch während des Rührens in einem dünnen Strahl hinzufügen. Den Vanilleextrakt und Salz unterrühren. Die Creme danach etwa 30 Minuten bei kleinster Stufe weiterrühren, bis sie eine gleichmäßige, luftige Konsistenz erreicht. Die fertige Buttercreme bis kurz vor der Verwendung bei Raumtemperatur stehen lassen und nur bei Bedarf kurz kühl stellen.

Für das Haselnuss-Praliné:

Die Haselnüsse und Mandeln anrösten. Den Zucker karamellisieren. Die Mandeln und die Haselnüsse dazugeben und in einem Zerkleinerer zu einer pastösen Masse verarbeiten. Den Haselnusslikör einrühren.

Für die Himbeer-Konfitüre:

Die Himbeeren mit dem Gelierzucker für 3 Minuten aufkochen lassen. Beiseitestellen und abkühlen lassen.

Für den Glückskeks:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Eiweiß steif schlagen. Die Butter schmelzen. Puderzucker, Butter und Mehl mit dem Eiweiß zu einer glatten Masse verrühren. Auf ein Backpapier 4 bis 6 Kreise aufzeichnen und das Backpapier so zerschneiden, dass die Kreise einzeln liegen. Die Masse dünn und gleichmäßig auf die Kreise streichen. Die Teigkreise 8 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Sobald die Ränder braun werden, die Backofentür öffnen und die Kreise nacheinander herausnehmen, da der Teig schnell aushärtet. Eine Botschaft auf die Mitte des Kreises legen und den Teig in der Mitte falten. Anschließend den Keks über einen Glasrand legen, die gefaltete Seite nach oben, sodass die typische Form eines Glückskekses entsteht, und auskühlen lassen. Dies mit allen Teigkreisen wiederholen.

Für die Fertigstellung:

Die Böden mit einer Tortensäge in vier gleich dicke Schichten schneiden. Einen Tortenboden als untersten Boden auf ein dünnes Cakeboard in einen Tortenring mit Tortenrandfolie legen und leicht mit der Kaffee-Tränke beträufeln. Darauf einen Teil der Himbeer-Konfitüre geben. Darauf das Haselnuss-Praliné geben. Anschließend einen Isolierring aus Kondensmilch-Buttercreme aufdressieren. Dann die Vanille-Kaffee-Creme auftragen, Haselnuss-Krokant darüber streuen. Die Torte so schichtweise aufbauen und mit dem vierten Boden abschließen. Vor der ersten Kühlung die Torte dünn mit einer Schicht Kondensmilch-Buttercreme bestreichen und erneut kühlstellen. Nach dem Festwerden der Krümelschicht, die Torte glatt mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen und erneut kühlen.

Für die Dekoration:

Für die Dekoration weißen Fondant mit grünem Fondant kneten und verdrehen, bis ein Marmoreffekt entsteht. Den Fondant ausrollen. Den Fondant faltenfrei über die Torte legen und glattstreichen. Überflüssigen Fondant mit einem Fondantmesser abschneiden, damit die Kante nicht einreißt. Für das untere Ende der Torte einen weißen und einen grünen Fondantstrang ausrollen, wie eine Spirale verdrehen und um den unteren Tortenrand legen.

Aus rosa Fondant ein Glücksschwein modellieren, die Augen aus schwarzem und weißem Fondant formen.

In einem kleinen Topf Isomalt schmelzen, mit blauer Lebensmittelfarbe einfärben, auf Backpapier gießen und auskühlen lassen. Anschließend mit einem harten Gegenstand in Scherben zerbrechen.

Aus grauem Fondant ein Kehrblech und einen Handfeger modellieren. Aus grünem Fondant ein vierblättriges Kleeblatt herstellen. An den Figuren Details mit einem Lebensmittelstift anbringen.

Alle Dekorationen und Glückskekse auf der Torte anbringen, die Isomalt-Scherben auf und um das Kehrblech drapieren. Mit Goldperlen, Goldfarbe und Goldglitzerpuder dekorieren.