Rezept aus "Das große Backen": Birne-Mandel-Zimt-Torte "Wintertraum"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Laura aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Laura

Backzeit: 30 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backring Ø 20 cm

Für den Mandel-Zimt-Boden:

Den Backofen vorheizen. Die Eier trennen. Das Eiweiß zusammen mit Salz steif schlagen und langsam den Zucker, braunen Zucker und das Eigelb hinzugeben. Die gemahlenen Mandeln mit dem Backpulver, Zimt und dem Mehlmix verrühren und sieben. Die trockenen Zutaten unter die Eimasse heben. Den Teig in einen mit Backpapier eingeschlagenen Backring geben und bei 175 °C für etwa 30 Minuten backen.

Für das Birnen-Kompott:

Für die Dekoration die Birnen senkrecht in der Mitte durchschneiden. Mit einer Reibe von jeder Seite zwei bis drei Streifchen abhobeln. Diese nun mit etwas Zitronensaft bestreichen und mit einer Frischhaltefolie abgedeckt in den Kühlschrank stellen.

Die übrigen Ränder der Birne mit einem Messer schälen und zusammen mit dem Birnenmus und dem Zimt in einem Topf erhitzen. Sobald die Masse kocht, die Speisestärke hinzugeben. Die Masse abdecken und in den Kühlschrank stellen.

Für den Mandel-Crunch:

Die Butter zusammen mit dem Zucker, braunen Zucker und dem Zimt in einer Pfanne langsam erhitzen und dabei rühren. Sobald ein Karamell entstanden ist, die Mandelblättchen und gehackten Mandeln hinzufügen und kurz anrösten. Die Pfanne von der Herdplatte nehmen und abkühlen lassen.

Für die Gewürz-Mascarpone-Creme:

Mascarpone zusammen mit der Sahne, Sahnesteif, dem Puderzucker, dem Mark der Vanilleschote und dem Weihnachts-Aroma in eine Schüssel geben. Auf der niedrigsten Stufe kurz alles verrühren, dann die Creme so lange aufschlagen, bis diese fest ist.

Für die Fertigstellung:

Den Mandel-Zimt-Boden in drei Teile schneiden. Den unteren Boden mit einem Teil der Gewürz-Mascarpone-Creme bestreichen. Einen Isolierrand aus der Creme spritzen und diesen mit dem Kompott füllen, darüber den Mandel-Crunch verteilen und den nächsten Boden auflegen. Diese Schichtung wiederholen. Die Torte mit Tortenrandfolie bespannen, einen Backring umspannen und kurz in den Gefrierschrank zum Kühlen geben.

Für die Dekoration:

Die Torte aus Ring und Folie lösen. Den Tortenrand mit einem kleinen Teil der Creme glattstreichen und die vorbereiteten Birnenscheiben ankleben. Die übrige Creme in den Spritzbeutel mit der Sterntülle geben, außen einen Kreis Röschen aufdressieren und mit einer goldenen Perle belegen. Den restlichen Mandel-Crunch in die Mitte geben.